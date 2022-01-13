Стало известно, чего ждет Ереван от встречи спецпредставителей Турции и Армении

13 янв. 15:46

Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян озвучил ожидания Еревана от работы спецпредставителей по восстановлению отношений с Турцией, первая встреча которых состоится завтра в Москве.

По словам дипломата, ожидания армянской стороны от этого диалога не изменились с начала 1990-х годов.

"Ожидаем, что в результате процесса будут установлены дипломатические отношения между Арменией и Турцией, будет открыта граница между двумя странами, которая была в одностороннем порядке закрыта Турцией в начале девяностых годов", - приводит слова Унаняна "Арменпресс".

В МИД Армении заявили, что первая встреча спецпредставителей будет проходить в ознакомительном ключе.