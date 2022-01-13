Рябков сравнил ситуацию в США с книгами Пелевина и фильмом "Джокер"

13 янв. 15:42

Книги российского писателя Виктора Пелевина и американский фильм "Джокер" Тодда Филипса лучше всего описывают ситуацию в американском обществе, считает замглавы МД России Сергей Рябков.

"США испытывают некоторые такие внутренние напряжения и точки дискомфорта от ряда обстоятельств, которые сложились внутри страны, но и от меняющейся международной обстановки. Вспоминается фильм "Джокер", который был в какой-то мере провидческим", - приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, Рябков привел в пример работы писателя Пелевина "S.N.U.F.F." и "iPhuck 10".

"Это провидческие книги о том, что может происходить в американском обществе. Оно испытывает определенные проблемы с самоидентификацией в разных своих сегментах и со взглядом в будущее", - добавил замглвы МИД.