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Ставрополье нарастит производство овощей

Ставрополье нарастит производство овощей

Для борьбы с повышением цен в Ставропольском крае необходимо наращивать собственное производство овощей и переработку продукции, заявил глава региона Владимир Владимиров. 

По его словам, в прошлом году производство овощей было увеличено в четыре раза, но только 5% перерабатывается в крае, остальная продукция отгружается в соседний регион, откуда после переработки возвращается с наценкой.

"В прошлом году мы создали программу, заручились поддержкой главы Минсельхоза России Дмитрия Патрушев в той части, что будем двукратно увеличивать объёмы производства овощей открытого грунта", - сказал он на пресс-конференции 13 января.

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