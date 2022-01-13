Ставрополье нарастит производство овощей

13 янв. 15:38

Для борьбы с повышением цен в Ставропольском крае необходимо наращивать собственное производство овощей и переработку продукции, заявил глава региона Владимир Владимиров.

По его словам, в прошлом году производство овощей было увеличено в четыре раза, но только 5% перерабатывается в крае, остальная продукция отгружается в соседний регион, откуда после переработки возвращается с наценкой.

"В прошлом году мы создали программу, заручились поддержкой главы Минсельхоза России Дмитрия Патрушев в той части, что будем двукратно увеличивать объёмы производства овощей открытого грунта", - сказал он на пресс-конференции 13 января.