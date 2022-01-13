Владимиров сообщил о ходе строительства трассы Кисловодск-Сочи

13 янв. 15:32

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о том, что строительство трассы Кисловодск - Сочи не является причиной конкуренции между регионами.

Губернатор обратил внимание на необходимость обеспечения хорошей транспортной доступности между курортами на Кавказе и на море. "Мы с соседними регионами точно не конкурируем за дорогу Кисловодск - Сочи, мы – партнеры. Трассу потихоньку строят на территории КЧР, но нет пока дороги через горный перевал", - сказал он, отметив, что после строительства трассы "у нас будет курорт мирового значения".