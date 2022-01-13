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Эрдоган рассказал, что нужно для налаживания отношений Турции и Армении

Эрдоган рассказал, что нужно для налаживания отношений Турции и Армении

Президент Турция Реджеп Тайип Эрдоган обратился к руководству Армении в преддверии первой встречи спецпредставителей по урегулированию отношений между Анкарой и Ереваном.

Он напомнил, что после того, как Азербайджан деоккупировал свои земли, Турция запустила процесс нормализации отношений с Арменией.

"Для того, чтобы предпринятые шаги дали ожидаемые результаты, важно, чтобы Армения правильно оценила возможность мира в регионе и построила позитивные отношения с Азербайджаном", - приводит слова турецкого лидера Sputnik Азербайджан.

Напомним, первая встреча спецпредставителей - Сердара Кылыча от Турции и Рубена Рубиняна от Армении - состоится завтра в Москве.

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