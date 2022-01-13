Более 700 запретных сигов изъяли в Ереване (ФОТО)

13 янв. 15:15

В ходе уличных рейдов, устроенных управлением торговли и услуг мэрии Еревана совместно с правоохранителями, в столице в общей сложности удалось конфисковать около 300 кг рыбы сиг, такое сообщение распространила пресс-служба столичной мэрии.

Мероприятия проводились 11-12 января. В административных районах Аван, Кентрон, Нор Норк, Шенгавит изъяли 416 рыб общим весом 196 кг, в районах Арабкир, Малатия-Себастия - 295 рыб весом 107 кг.

Ранее в полиции Армении заявили, что двое мужчин были подвергнуты приводу за продажу сига.

Напомним, с 20 декабря прошлого года по 15 января нынешнего года лов рыбы в Армении запрещен из-за нереста.