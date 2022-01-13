Заявления Рябкова снизили курс рубля

13 янв. 15:08

Курс доллара в ходе сегодняшних торгов поднялся выше 75 рублей, евро - выше 86 рублей, рубль потерял около 50 копеек к основным иностранным валютам, сообщает "Московская биржа".

Курс доллара расчетами "завтра" на 14:53 по московскому времени растет на 41 копейку - до 75,12 рубля, курс евро – на 63 копейки, до 86,13 рубля (максимум с 7 января).

Индекс Мосбиржи снизился на 2,15% - до 3747,49 пункта.

Отмечается, что падение курса рубля по отношению к иностранным валютам связано с заявлением замглавы МИД России Сергея Рябкова. Ранее он высказал позицию Москвы после прошедших в среду переговоров с НАТО. По его словам, Вашингтон хочет "выпустить пар" из российской инициативы по безопасности, но при этом приближая военный силы НАТО к границам РФ. Представитель МИД добавил, что Москва самым решительным образом предостерегает Украину и Запад, если у них есть замыслы военного решения проблемы Донбасса.