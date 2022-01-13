Больше чем диалог: В чем был смысл саммита Россия-НАТО?

Накануне состоялись вторые важнейшие переговоры начала 2022 года, направленные на снижение напряженности между Россией и западными странами - в формате заседания Совета Россия-НАТО. До этого в Женеве встретились замглавы МИД России и США - они оказались, по словам дипломатов, "сложными" и "без сглаживания углов", по ключевому вопросу о нерасширении НАТО стороны не достигли консенсуса, но готовы продолжать диалог. Примерно в схожем ключе прошла встреча в Брюсселе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг дал понять, что Альянс не будет закрывать двери перед Украиной, но военный блок готов "положить на стол переговоров" с Россией свои конкретные предложения по безопасности.

"Мы подчеркнули нашу готовность положить на стол переговоров наши конкретные предложения и обсудить их с Россией", - сказал он на брифинге. В частности, НАТО готова обсуждать ограничение ракетных вооружений, но, по словам Столтенберга, "конкретные пороги ограничений не должны обсуждаться публично, это сократит возможности для переговоров".

Представлявший Россию на переговорах с НАТО замглавы МИД РФ Александр Грушко обратил внимание, что встреча выявила широкий перечень расхождений по ключевым вопросам, но была "абсолютно нужна", так как произошла "некая встряска". Грушко сделал особый акцент на двух моментах. Во-первых, на потенциальном вступлении Украины в НАТО. Такие формулировки о членстве Украины и Грузии в блоке "немыслимы", сказал он. Вторая центральная проблема - размещение ракет и наступательного вооружения в Восточной Европе. Москва "обеспокоена проекцией силы в направлении России с различных географических направлений и на стратегическую глубину".

Для подтверждения намерений и требований, обозначенных в уже переданных НАТО и США документах по гарантиям о безопасности, Грушко сказал, что "если НАТО переходит на политику сдерживания, то Россия будет проводить политику контрсдерживания".

За последние как минимум 20 лет накопились глубинные противоречия между Россией и коллективным Западом, и за одну встречу их разрешить невозможно. Однако даже в такой ситуации есть шансы на тактические компромиссы и даже прогресс. НАТО, как показало заявление Столтенберга, готова обсуждать ограничение ракетного потенциала, что дает надежды на снижение напряженности в Восточной Европе. Кроме того, сам факт переговоров и установление канала связи - прогресс с учетом того, что совсем недавно западные политики угрожали драконовскими санкциями в случае "нападения России на Украину".

С небольшим исключением Россия и НАТО не проводили такие масштабные встречи с 2014 года, когда был заморожен формат Россия-НАТО. "Стратегические обсуждения лучше, чем война, и они могут привести к лучшим результатам, чем война", - заявил директор Института России при Лондонском королевском колледже Сэм Грин в беседе с The Washington Post. Западные аналитики обратили внимание также на возможность возобновления работы диппредставительства НАТО в России. Готовность НАТО восстановить работу миссий в Москве и Брюсселе - "положительный знак для России", по мнению корреспондента DW Эмили Шервин.

Российские эксперт тоже считают, что встреча в Брюсселе была не безрезультатной. Программный директор клуба "Валдай" Тимофей Бордачев отметил, что значение имел сам факт откровенного разговора. "Стороны не скрывали, что их взгляды отличаются - это самый важный результат", - подчеркнул эксперт. При этом для некоторых специалистов очевидно, что решающее слово на переговорах России и Запада остается за Соединенными Штатами. Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов полагает, что встреча в рамках Совета Россия-НАТО - "не более чем необходимый аксессуар", а решаться все будет на двустороннем российско-американском направлении. Об этом же говорит Бородачев, отмечая, что реальные изменения возможны только в рамках двусторонних переговоров России и США.

Первостепенная роль США в определении позиции НАТО и коллективного Запада диктуется тем, что США - главная военная держава в Альянсе, их базы размещены в странах ЕС и именно американские ракеты размещаются в Восточной Европе, а не британские или французские. Кроме того, Вашингтон играет ведущую роль среди западных стран на Украине и выступает главным лоббистом ее милитаризации и принятия в НАТО.

Пока идут переговоры между Россией и США/НАТО, американские парламентарии решили поднять ставки еще выше. Группа американских сенаторов во главе с демократом Робертом Менендесом представила законопроект о санкциях в случае нападения России на Украину. Санкции затрагивают президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, других членов правительства и командующих ВС, а также ряд крупных банков, включая "Сбербанк" и ВТБ.