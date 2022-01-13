Казахстанский боец, задержанный за участие в беспорядках, завершил карьеру

13 янв. 14:47

Боец смешанных единоборств Куат Хамитов объявил о завершении спортивной карьеры после инцидента с ОМОНом.

Ранее он был задержан силовиками за поддержку протестов в Казахстане, однако вскоре был освобожден.

"Я планировал выступать еще лет пять. Продолжать карьеру, прославлять страну. Но так как случилась вся эта ситуация — не без участия правоохранительных органов, — я решил завершить карьеру. Я официально завершаю спортивную карьеру, и у меня начинается новая глава, новая карьера в моей жизни", - заявил Хамитов в своем видеообращении в Instagram.