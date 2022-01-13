Уголовное дело открыто против бывшего главы Черкесска

13 янв. 14:44

Экс-глава Черкесска стал фигурантом уголовного дела, его подозревают в превышении должностных полномочий, рассказали в прокуратуре Карачаево-Черкесии.

"Основанием для инициирования уголовного преследования послужило необоснованное отчуждение акций ОАО "Черкесские городские электрические сети" в количестве 9 тыс 140 штук общей стоимостью 8 млн 470 тыс рублей, совершенное в июне-июле 2004 года", - цитирует сообщение надзорного ведомства "Интерфакс-Юг".

Дело открыто по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), идут следственные действия.

"Интерфакс" сообщает со ссылкой на информированный источник, что речь идет о Петре Коротченко, который в 2004 году работал заместителем главы города, а во время преступления временно исполнял его обязанности. Сейчас политик - депутат краевой думы. Официального подтверждения этих сведений нет.