Баку готовится к пятничному снегопаду

13 янв. 14:43

МЧС Азербайджана предупредило гостей и жителей Баку о надвигающейся непогоде. Согласно данным синоптиков, в Азербайджане в ближайшее время прогнозируются сильные снегопады и понижение температуры.

"В Баку и на Апшероне прогнозируется усиление ветра. В связи с этим спасатели просят проявлять осторожность и держаться подальше от легких конструкций, рекламных щитов, ЛЭП и высоких деревьев", - говорится в сообщении ведомства.

Днем в азербайджанской столице от +1 до +3 градусов, ночью до -3, в горах до -9 мороза, днем от 0 до +4. Ветер северо-западный 10 м/с.