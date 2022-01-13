Кадыров потребовал от ингушского народа предъявить в его адрес обвинения в течение трех дней

13 янв. 14:41

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал ингушский народ предъявить ему обвинения. Отсчет начался 12 января в 17:30 по московскому времени.

"Обоснуйте по законам российского государства или шариата, в чем я виноват и обратитесь к моему роду, старейшинам и официально предъявите наказание, соблюдая все наши традиции", - приводит его слова ЧГТРК "Грозный".

"Большая просьба к ингушскому народу! Если я ваш враг — определите степень вины и наказания. Скажите, что вы хотите сделать: избить, изгнать, убить", - добавил Кадыров.

Чеченский лидер подчеркнул, что готов ответить на все претензии, которые будут предъявлены народом Ингушетии в целом или отдельными лицами. В противном случае он спросит с тех, кто всяческим образом пытается очернить его честь.

Ранее глава республики заявил, что заберет "оставшиеся села" у Ингушетии, если нападки в его адрес не прекратятся.

"Обращаюсь сейчас к тем провокаторам. Я у вас забрал земли, потому что не считаю вас за людей и мужчин. И другие села оставшиеся заберу, потому что вы не успокоитесь, пока я это не сделаю", - отметил Кадыров.

Также руководитель Чечни посоветовал провокаторам "закрыть рты" и записать на лист свои имена, если им "хватит мужества враждовать с ним". По его словам, подобные провокации могут привести к погромам, которые были в Казахстане.