"Новатэк" нарастил добычу газа на 3,3% в 2021 году

13 янв. 14:22

"Новатэк" по итогам прошлого года увеличил добычу углеводородов на 2,9% по сравнению с показателем за 2020 год, до 626 баррелей н. э., информирует пресс-служба компании.

"В 2021 году добыча углеводородов составила 626 млн баррелей нефтяного эквивалента (н. э.), в том числе 79,89 млрд куб. м природного газа и 12,3 млн тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть)", - сообщает компания, уточняя, что по сравнению с 2020 годом добыча углеводородов увеличилась на 17,8 млн баррелей н. э., или на 2,9%.

Также сообщается, что реализация газа выросла в годовом выражении на 0,3%, составив 75,81 млрд куб м, в том числе в России продано 67,87 млрд куб м (+1,8% год к году), а на международных рынках - 7,94 млрд куб м (-11,1%).