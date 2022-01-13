Путин и Мирзиеев обсудили Казахстан и двусторонние связи

13 янв. 14:20

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор. Соответствующие сообщения распространили пресс-службы лидеров.

В Кремле пояснили, что главы государств обсудили ситуацию в Казахстане. "Отмечено, что благодаря решительным и последовательным действиям казахстанского руководства, лично президента Касым-Жомарта Токаева, а также своевременной и эффективной помощи по линии ОДКБ удалось оперативно стабилизировать ситуацию в стране", - уточнили в пресс-службе.

Общаясь на тему двусторонних отношений, Путин и Мирзиеев подтвердили взаимный "настрой на последовательную реализацию договоренностей", достигнутых в результате визита президента Узбекистана в Россию в ноябре прошлого года в интересах дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзничества между Москвой и Ташкентом.

В пресс-службе Мирзиеева указали, что стороны "обсудили текущее состояние и перспективы узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества". "С удовлетворением отмечена успешная реализация договоренностей, достигнутых в ходе встречи на высшем уровне", - указано в нем.

В пресс-службе напомнили, что Россия и Узбекистан ведут активный обмен делегациями на различных уровнях, товарооборот по итогам прошлого года вырос на треть, активно развиваются отношения между регионами, а также в культурно-гуманитарной и других областях.

Путин и Мирзиеев отметили большое значение проведения серии мероприятий к 30-летию установления дипломатических отношений между РУз и РФ.

"Состоялся также обмен мнениями о ситуации в Центральной Азии в свете последних событий в Казахстане. Выражена поддержка предпринимаемым руководством Казахстана мерам по восстановлению мира и спокойствия, стабилизации ситуации в стране", - поясняется в сообщении.

Беседа лидеров протекала в "традиционно теплой, дружественной и деловой атмосфере".