Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане завершилась

13 янв. 14:16

Генсек ОДКБ Станислав Зась объявил об окончательном завершении миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане.

"Вывод коллективных миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начался уже сегодня, 13 января текущего года, и будет продолжаться в течение 10 дней. Миротворческая миссия ОДКБ в республике завершена. Это согласованная оценка как политического руководства государств - членов ОДКБ, так и военного командования коллективных миротворческих сил ОДКБ и казахстанских Вооруженных сил", - приводит его слова "Интерфакс".

По словам Зася, бандиты и террористы в Казахстане разгромлены, а остатки их бандформирований пытаются укрыться от правосудия в подполье.

"Поэтому казахстанскими правоохранительными органами проводятся интенсивная зачистка и аресты подозреваемых в участии в беспорядках и заговоре, направленном на захват власти", - добавил генсек, подчеркнув, "это уже исключительно функции МВД Казахстана, Нацгвардии и органов безопасности, чем они и занимаются".