Путин обсудил с Токаевым вывод миротворцев из Казахстана

13 янв. 13:52

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент Казахстана информировал о мерах по окончательному восстановлению порядка в стране, предпринимаемых с учетом эффективных действий коллективных миротворческих сил ОДКБ. Особая признательность за помощь и поддержку высказана Российской Федерации - стратегическому партнеру и союзнику по ОДКБ", - сказано в сообщении.

"Обсуждены вопросы, связанные с началом согласованного вывода контингентов стран - членов ОДКБ с территории Республики Казахстан", - уточнили в пресс-службе.

Помимо этого, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в вопросе по приглашению Касым-Жомарта Токаева в Россию ничего не поменялось.

"Конечно, приглашение остается в силе, контакт на высшем уровне чрезвычайно важен для наших двух стран и он будет продолжаться. Как только будут точные сроки, мы вас проинформируем", - добавил он.

По словам пресс-секретаря, в Кремле не сомневались, что Казахстан справится с проблемами, возникшими в начале года.

"Казахстан, слава богу, а мы говорили, что мы были уверены, что так и произойдет, справился с этими трудностями, предстоит определенный процесс реабилитации. ОДКБ выполнила свою роль весьма и весьма эффективную по просьбе руководства Казахстана", - подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также напомнил о роли миротворческого контингента ОДКБ при урегулировании ситуации в Казахстане.

"Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу будет докладывать президенту РФ Владимиру Путину, давайте все-таки дождемся. Но, очевидно, что контингент ОДКБ, безусловно, оказал пассивную помощь руководству Казахстана в купировании того кризиса, который возник. Конечно, здесь недооценивать роль ОДКБ было бы неверно", - заключил он.