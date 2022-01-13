Тбилиси примет вечер рождественской музыки

13 янв. 13:51

В театре имени Шота Руставели в Тбилиси 16 января пройдет концерт классической музыки в исполнении тбилисского молодежного оркестра и хора школы вокала Национального дворца.

По словам организаторов мероприятия, на концерте прозвучат хорошо известные рождественские мотивы классической музыки.

За дирижерским пультом Мириан Хухунаишвили, солисты – Анка Татарашвили, Текла Цверикмазашвили, Лука Наивадзе и Мерция Кутателадзе.

Концерт состоится в малом зале театра Руставели в 17:00, передает Sputnik Грузия.