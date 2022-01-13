Юный житель Керчи задержан за фейки о нападении на школу

13 янв. 13:39

Тинейджера задержали за рассылку ложных сообщений о якобы готовящейся вооруженной атаке на школу в Керчи, такое сообщение распространила пресс-служба УФСБ по Крыму.

"Учащийся 9-го класса в одной из социальных сетей… осуществил рассылку текстовых сообщений о планируемом вооруженном нападении на общеобразовательное учреждение", - цитирует его РИА Новости.

При осмотре здания школы и территории вокруг него правоохранители не нашли взрывчатых веществ, взрывных устройств и других взрывоопасных предметов.

Юноша задержан, он признал вину. Как выяснило следствие, поступок он совершил из хулиганских побуждений из-за "острой неприязни" к сверстникам и учителям.

Решается вопрос об открытии уголовного дела по статье ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").