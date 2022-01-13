Чечню поставят на газовый счетчик на 100%

13 янв. 13:30

Начиная с 15 апреля в Чечне начнутся масштабные рейдовые мероприятия.

Стало известно, что после завершения текущего отопительного сезона отключать от газораспределительной сети будут абонентов с задолженностью, отсутствием необходимых технических документов и потребляющих газ по нормативу (без счетчика).

Представители газовой компании призывают население не дожидаться крайних мер и начать устранять недочеты. "В каждом районе присутствует филиал, куда может обратиться абонент для необходимой консультации и оформления документов", - пишет "Грозный Информ".