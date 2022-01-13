Грузия присоединится ко Всемирному дню чтения вслух

13 янв. 13:16

Грузия в седьмой раз отметит Всемирный день чтения вслух 2 февраля, информирует пресс-служба Ассоциации книгоиздателей и распространителей книг Грузии.

День чтения книг – мероприятие, объединяющее более 31 млн человек из 100 разных стран под общим лозунгом: "Читайте вслух, измените мир!"

Уточняется, что на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции, мероприятие в этом году так же, как и в прошлом, пройдет в онлайн-формате.

Участниками акции станут школы, университеты, детские сады, библиотеки и другие организации республики, передает Sputnik Грузия.