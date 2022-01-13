В историческом центре Ростова снесут все аварийные дома

13 янв. 13:10

В историческом центре Ростова-на-Дону будет активно продолжен снос всех аварийных домов, - пообещал городской сити-менеджер Алексей Логвиненко.

"Старой рухляди, где обитают бомжи и постоянно случаются пожары, быть не должно. Это требование закона. В 2022 году снесем все в Ленинском районе", – сказал градоначальник, передает "АиФ-Ростов".

Как пояснил градоначальник, долгое время в бюджете не было денег на демонтаж зданий, не имеющих культурной ценности. Постройки годами стояли в удручающем состоянии, и теперь их ждет демонтаж.

Напомним, активный снос домов начался после предписаний прокуратуры, в которую часто поступали жалобы от ростовчан, жалующихся на рассыпающиеся на глазах строения.