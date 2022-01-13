Экс-председателя КНБ Казахстана обвинили в намерении захватить власть

13 янв. 13:02

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана дополнительно начал досудебные расследования в отношении бывшего председателя КНБ республики Карима Масимова по фактам, направленным на насильственный захват власти, проинформировали в пресс-службе Комитета национальной безопасности Казахстана.

Сообщается, что в рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти и превышения должностных полномочий. "По подозрению в совершении указанных преступлений помимо Карима Масимова задержаны бывшие заместитель председателя КНБ - начальник Службы специального назначения "А" Ануар Садыкулов и заместитель председателя КНБ Даулет Ергожин", - приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также в ведомстве уточнили, что по подозрению в совершении данных преступлений задержаны бывшие зампредседателя КНБ - начальник Службы специального назначения "А" Ануар Садыкулов и зампредседателя КНБ Даулет Ергожин.