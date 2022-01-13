Греф: Сбербанк будет готов к любым санкциям

13 янв. 12:59

Глава Сбербанка Герман Греф заявил на Гайдаровском форуме, что группа готова к любым санкциям.

"Когда тебе каждый день чем-то угрожают, то в конце концов это перестает пугать, поэтому нас уже этим напугать невозможно. Что будет, то будет, мы ко всем вариантам развития событий готовы", - приводит его слова ТАСС.

Ранее конгресс США представил законопроект, предусматривающий введение новых санкций против России в случае эскалации на Украине. Он включает в себя введение санкций против Владимира Путина, председателя правительства РФ, глав МИД и Минобороны, начальника генштаба и по меньше мере трех российских финансовых организаций, включая Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.