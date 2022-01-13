Экопарк в Железноводске украсили арт-объекты

13 янв. 12:58

В Железноводске на территории экопарка "Баталинский" были установлены арт-объекты. Ранее сообщалось, что Железноводск принимает фестиваль Российского дизайна "Феродиз".

Авторы произведений – молодые студенты Высшей школы дизайна и архитектуры Пятигорского государственного университета.

Ранее художники прошли образовательную программу .во время которой участники знакомились с территорией экопарка, приобщились к экотуризму, прослушали лекции о специфике ландшафтного проектирования.

Победители конкурса – Анастасия Шувалова и ее арт-объект "Солнце", Светлана Капустянская с проектом "Змея", Дженнет Хазбулатова с "Рыбой", Виктория Собичевская и ее работа "Лошади", а также Камила Цебоева, которая разработала арт-объект "Зона отдыха "Солярис".