НАТО готовит "секретное предложение" для России

13 янв. 13:00

Североатлантический альянс готов "положить на стол переговоров" с Россией свои конкретные предложения по безопасности, чтобы обсудить их с РФ, такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

"Мы подчеркнули нашу готовность положить на стол переговоров наши конкретные предложения и обсудить их с Россией", - цитирует его ТАСС.

Генсек НАТО также заявил, что Москва пока не ответила на предложение альянса запустить серию консультаций по безопасности.

"НАТО готова к обсуждению ограничений ракетных вооружений с Россией, однако конкретные пороги ограничений не должны обсуждаться публично, это сократит возможности для переговоров", - уточнил Столтенберг.

Отметим, накануне в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, ранее в Женеве состоялись российско-американские дискуссии по гарантиям безопасности. Характеризуя их итоги, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по принципиальным вопросам на этих консультациях зафиксированы разногласия, и это плохо. По его словам, проходящая серия переговоров по гарантиям безопасности оказалась неудачной.