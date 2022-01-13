Владимиров: возврат к QR-кодам зависит от числа заболевших

13 янв. 12:50

Возвращение требований к обязательному наличию QR-кодов для посещения общественных мест на Ставрополье зависит от количества госпитализированных с коронавирусом, - сообщил сегодня на пресс-конференции губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Пока мы не будем видеть кратного роста загрузки коек, решение по введению QR-кодов в Ставропольском крае приниматься не будет", - заверил он, цитирует главу региона "АиФ-Ставрополье".

Между тем число новых случаев заражения в крае снова пошло вверх, удвоившись за неделю. Сегодня утром губернатор в своем аккаунте в соцсети сообщил, что на Ставрополье также выявлены первые случаи заражения омикроном.