Ночная авария оставила без газа тысячи жителей Тбилиси

13 янв. 12:41

Подача природного газа была прекращена для 7,6 тыс абонентов в Тбилиси, такое сообщение распространила газораспределительная компания Tbilisi Energy.

ЧП произошло из-за аварии на газопроводе на Кахетинском шоссе, она случилась поздно ночью, передает Sputnik Грузия.

Уточняется, что без газа остались в том числе офиса "Единого национального движения", хлебозавод "Ипкли", школа №108, детсад №210, ООО "Тегата Моторс", АО "Грузинская железная дорога", Дворец учащейся молодежи, нескольких банков и церковь.

Газоснабжение в затронутых инцидентом районах восстанавливается сегодня с 10:00 часов, процесс планируется завершить к 19:00.