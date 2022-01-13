Володин: среди журналистов не должно быть иноагентов

13 янв. 12:39

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что закон об иностранных агентах призван защитить Россию от внешнего вмешательства, иноагентов не должно быть среди журналистов. Соответствующее заявление было сделано в ходе награждения парламентских корреспондентов по случаю Дня печати.

"Что касается иностранных агентов - конечно, их не должно быть среди журналистов. Закон призван оградить нашу страну от иностранного вмешательства", - сказал он.

Далее Володин посоветовал журналистскому сообществу определить, как "развивать страну без этих иностранных подачек".