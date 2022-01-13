Закон о QR-кодах не примут до 1 февраля

13 янв. 12:31

Законопроект, который предусматривает введение коронавирусных сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, не будет принят до 1 февраля.

"Законопроект о QR-кодах, скорее всего, будет отложен до 1 февраля", - сообщил РИА Новости источник в Госдуме.

Согласно законопроекту, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане без QR-кода для посещения общественных мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у людей, имеющих медотвод.