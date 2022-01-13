Узбекистан возобновил экспорт электричества в Афганистан в штатном режиме

13 янв. 12:29

Поставки электроэнергии из Узбекистана в Афганистан вернулись в норму, такое сообщение опубликовано на сайте Национальной электроэнергетической компании Афганистана (DABS).

"С 7 утра импорт электроэнергии из Узбекистана вернулся к нормальным значениям", - цитирует его ТАСС.

В уведомлении напоминается, что накануне Узбекистан "без предварительного уведомления" уменьшил подачу электричества на 60% из-за технических неполадок на электростанции "Марджан".

В компании предупредили, что новые отключения электричества неизбежны из-за его дефицита и перегрузки сетей.