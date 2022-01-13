Новым главой Минстроя Северной Осетии назначен Аслан Мильдзихов

13 янв. 12:09

В структуре правительства Северной Осетии проведен ряд кадровых изменений, - сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"Указом главы республики Сергея Меняйло Аслан Мильдзихов назначен на должность министра строительства и архитектуры", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Другим указом Меняйло заместитель министра строительства и архитектуры республики Константин Моргоев освобожден от временного исполнения обязанностей руководителя ведовства.

Также накануне Сергей Меняйло встретился с новым исполняющим обязанности руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Северной Осетии Аланом Плиевым, назначенным на эту должность приказом ФАС России.