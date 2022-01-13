В России выявили свыше 21,1 тыс новых случаев COVID-19

13 янв. 11:55

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили 21 155 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 21 155 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 975 (14,0%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 5 490, в Петербурге - 1 839, в Московской области - 1 556. В Краснодарском крае выявлено 353 новых случая, в Ставропольском крае - 352, в Дагестане - 158, в Крыму - 94, в Кабардино-Балкарии - 82, в Северной Осетии - 68, в Ингушетии - 70, в Адыгее - 60, в Чечне - 60, в Карачаево-Черкесии - 55.

Суточный прирост составил 0,20%, общее число инфицированных в России достигло 10 723 305 человек.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 25 984 человека, за весь период - 9 784 348 человек.

Умерли за сутки 745 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 319 172 пациента.