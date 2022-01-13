Российские подростки смогут привиться "Спутником М" через несколько дней

13 янв. 11:53

Добровольная вакцинация российских детей и подростков 12-17 лет препаратом "Спутник М" может стартовать на следующей неделе. Об этом рассказал директор разработавшего препарат Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, его слова опубликованы на странице вакцины в Twitter.

"Россия может начать добровольную вакцинацию детей в возрасте 12-17 лет вакциной "Спутник М" на следующей неделе", - отметил ученый.

Напомним, Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от Covid-19 "Спутник М" для подростков в возрасте от 12 до 17 лет 24 ноября.