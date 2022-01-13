Ледяной дождь заблокировал аэропорт Краснодара

13 янв. 11:52

Резкое похолодание и последовавший за ним ледяной дождь привели к длительным задержкам авиарейсов из-за обледенения фюзеляжей самолетов и необходимостью их обработки, что сказывается на сроках задержки рейсов после возобновления работы аэропорта Краснодара, прерванной ранее из-за непогоды, - сообщает пресс-служба авиаузла.

"С 04:00 до 10:00 мск аэропорт выпустил 10 из ранее задержанных более 30 рейсов, в том числе вернувшихся с запасных аэродромов. Ситуация осложнилась ледяным дождем, который привел к обледенению воздушных судов. В настоящее время требуется дополнительное время на обработку и подготовку этих самолетов к вылету", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В воздушной гавани заверили, что расписание аэропорта Краснодара в течение дня стабилизируется: на 10:00 мск в аэропорту остается 16 задержанных рейсов, отменено 8.