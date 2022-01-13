Рецидивист обкрадывал пенсионеров, обещая компенсации по вкладам в "МММ", во Владикавказе

13 янв. 11:44

В Северной Осетии окончено расследование уголовного дела против ранее судимого жителя Владикавказа, выманивавшего деньги у пожилых людей. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по республике.

По данным полиции, мужчина 1991 г.р. совершил более 10 преступлений, причинив ущерб на сумму около полмиллиона рублей.

"Установлено, что мошенник, представляясь сотрудником службы компенсационных выплат, предлагал пенсионерам компенсацию за ранее вложенные ими денежные средства в финансовую пирамиду "МММ", известную в 90-х годах прошлого века, обманывая доверчивых граждан двумя способами", - пояснили в полиции.

Действуя по одному сценарию, мужчина сообщал жертвам, что им нужно предоставить конфиденциальную информацию о банковской карте и внести предварительный взнос на указанный им счет.

Во втором варианте он забирал у пенсионеров персональные данные, номера банковских карт и коды доступа, а затем с помощью этих сведений похищал деньги со счетов.

При обыске в его квартире нашли базу данных вкладчиков "МММ", множество сим-карт и гаджетов с информацией, представляющей оперативный интерес.

Уголовное дело по ч. 3 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с банковского счета" передано в суд для рассмотрения по существу, мошеннику грозит солидный тюремный срок.