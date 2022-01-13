В дагестанском Каспийске появилась "прокурорская" аллея

13 янв. 11:32

В дагестанском Каспийске на улице Ильященко в честь 300-летия образования российской прокуратуры заложили аллею, - в пресс-службе городской администрации.

В торжественной закладке 140-метровой аллеи приняли участие мэр Каспийска Борис Гонцов, представители городского отдела МВД, общественной палаты, колледжей и Совета старейшин.

"Посадить деревья – только половина дела. Станет ли улица Ильященко одной из самых "зеленых" и экологичных в городе, зависит от того, будет ли обеспечен надлежащий уход за молодыми саженцами", - заявили в пресс-службе города, передает сообщили "АиФ Дагестан".

Ухаживать за молодыми деревьями будут не только городские коммунальные службы, но и экологические отряды расположенных поблизости образовательных учреждений, - добавили в горадминистрации.