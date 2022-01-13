Самым распространенным мужским именем в Брюсселе стало Мохамед

13 янв. 11:32

Статистическое агентство Бельгии Statbel назвало имя Мохамед самым распространенным именем среди мужчин Брюсселя в 2021 году.

Как сообщили в агентстве, в столице Белигии зарегистрировано 13 595 человек с именем Мохамед, что в два раза больше, чем мужчин с именем Жан, (6 089 человек). При этом третьим распространенным оказалось имя Мохаммед, которое в Брюсселе носят более 4,8 тыс человек.

Если затронуть страну в целом, то самым популярными мужским именем стали Жан, (65 886 человек), Марк (63 436) и Патрик (50 917). Мохамед расположился на девятой позиции (34 862 человека).