Иран утратил голос в Генеральной Ассамблее ООН

13 янв. 11:15

Делегации Ирана, Венесуэлы и некоторых других стран временно лишились права голоса в Генассамблее ООН из-за неуплаты взносов, об этом сообщается в письме генерального секретаря международной организации Антониу Гутерриша на имя председателя 76-й сессии ГА Абдуллы Шахида.

В список должников также вошли Судан, Антигуа и Барбуда, Вануату, Гвинея, Коморские Острова, Конго, Папуа - Новая Гвинея, Сан-Томе и Принсипи, Сомали, всего 11 государств.

В письме уточняется, что, согласно 19-й статье Устава ООН, "член организации, за которым числится задолженность по уплате <...> денежных взносов, лишается права голоса в Генеральной Ассамблее, если сумма его задолженности равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года", пишет ТАСС.

Для возобновления права голоса Ирану требуется заплатить $18,4 млн, Венесуэле - $39,8 млн.