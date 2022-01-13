Газзаев возглавит "Туран" из Казахстана

13 янв. 11:11

Российский специалист Владимир Газзаев станет новым главным тренером футбольного клуба "Туран" из Казахстана, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник".

В минувшем розыгрыше чемпионата Казахстана команда заняла 12-ю строчку в турнирной таблице, набрав 26 очков в 26 матчах.

Газзаев-младший в свое время возглавлял "Актобе", "Тобол", "Аланию" и "Урожай". Кроме того, в начале 2021 года итальянская "Сиена" сообщила о назначении Газзаева на пост главного тренера, однако тренировать команду он не стал.