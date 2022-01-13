Кластерное развитие Ингушетии поможет в создании новых рабочих мест

13 янв. 11:00

Власти Ингушетии планируют внедрить в республике новую, кластерную модель развития, которая поможет за несколько лет создать тысячи постоянных рабочих мест, - сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

"Минэкономики региона презентовало в Народном собрании (парламенте) новую модель социально-экономического развития республики, в рамках которого планируется создание к 2030 году около 14 тысяч новых рабочих мест", - рассказал представитель законодательного органа, передает "Интерфакс".

Структура экономики региона включает в себя следующие основные отрасли: промышленность, агропромышленный комплекс и сельхозпереработка, ЖКХ и туризм – на них и будет сделан упор

Правительству предстоит улучшить инвестиционную активность и развитие МСП, увеличения количества рабочих мест, обеспечить условия для создания на территории региона особой экономической зоны, индустриальных парков и технопарков – такую задачу поставил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Основой развития экономики Ингушетии станут четыре кластера - алюминиевой промышленности, АПК, туризма и креативной индустрии, - добавил собеседник.