Проведение петушиных боев может стоить жителю Узбекистана свободы

13 янв. 10:48

Площадка для проведения петушиных боев, расположенная в Ташкентской области, ликвидирована, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

В ведомстве подчеркнули, что житель махалли "Истиклол" нелегально организовал в своем доме драки между птицами. Для проведения боев он пригласил в свое жилое помещение около ста человек.

Отмечается, что сотрудники МВД изъяли у преступника 300 тыс сумов и семь петухов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Организация и проведение азартных и других игр, основанных на риске". Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

Стоит добавить, что расследование дела продолжается.