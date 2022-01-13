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В Киеве считают, что Путин съест Зеленского

В Киеве считают, что Путин съест Зеленского

Экс-глава правительства Украины Арсений Яценюк посоветовал Владимиру Зеленскому не встречаться с российским лидером Владимиром Путиным.

"Я не критикую господина Зеленского, но я бы ему посоветовал не осуществлять никаких отдельных сепаратных переговоров с Путиным. Он может говорить с Путиным лишь в сопровождении наших лучших союзников – США и ЕС. Если Владимир Зеленский начнет отдельные переговоры с Владимиром Путиным, тот съест его на завтрак", - приводит его слова РИА Новости.

Помимо этого, Яценюк призвал ввести в отношении Москвы новые жесткие санкции и предоставить Украине летательное наступательное вооружение.

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