РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика

Повреждение на линии оставило без света 114 домов в Краснодаре

Повреждение на линии оставило без света 114 домов в Краснодаре

Повреждение на линии электропередачи сегодня утром оставило без электроэнергии 114 жилых домов, в том числе 66 многоэтажек, - сообщается в аккаунте ЕДДС в Instagram. 

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии поступило сегодня в 06:26 – в нем говорится, что без света оказались жители 11 улиц города, передает "АиФ-Юг".

Сейчас из-за повреждения на линии обесточено 16 трансформаторных подстанций, энергетики планируют закончить работы по восстановлению электроснабжения в течение четырех-пяти часов. 

1295 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version