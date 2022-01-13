Повреждение на линии оставило без света 114 домов в Краснодаре

13 янв. 10:34

Повреждение на линии электропередачи сегодня утром оставило без электроэнергии 114 жилых домов, в том числе 66 многоэтажек, - сообщается в аккаунте ЕДДС в Instagram.

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии поступило сегодня в 06:26 – в нем говорится, что без света оказались жители 11 улиц города, передает "АиФ-Юг".

Сейчас из-за повреждения на линии обесточено 16 трансформаторных подстанций, энергетики планируют закончить работы по восстановлению электроснабжения в течение четырех-пяти часов.