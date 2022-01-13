Член "Нурджулар" предстанет перед судом в Дагестане

13 янв. 10:21

Избербашский суд рассмотрит уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя. Его обвиняют в участии в запрещенной в России экстремистской организации "Нурджулар", сообщает пресс-служба СКР по Дагестану.

Следствием было установлено, что мужчина с 2014 по апрель 2017 года принимал участие в собраниях по изучению идеологических источников "Нурджулара",

Отмечается, что в задержании принимали участие сотрудники УФСБ и ЦПЭ МВД по Дагестану.

Следствием была собрана достаточная доказательственная база, поэтому уголовное дело передано в суд.