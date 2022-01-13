ОДКБ выводит войска из Казахстана

13 янв. 11:00

В Казахстане стартовала передача охраняемых миротворческим контингентом ОДКБ социально значимых объектов местным правоохранителям, рассказали в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что работы ведутся по разработанному командованием коллективными миротворческими силами ОДКБ и Минобороны РК плану.

В МО РФ уточнили, что техника и материальные средства готовятся к загрузке в российские военные самолеты, подразделения миротворческих сил ОДКБ, выполнив свои задачи, готовятся вернуться в пункты постоянной дислокации.

"Возвращение миротворцев ОДКБ в свои страны будет организовано во взаимодействии с казахстанской стороной", - цитирует сообщение Минобороны России ТАСС.

На территории основного места базирования группировки ОДКБ на территории Алматинского высшего общевойскового командного училища прошла торжественная церемония, посвященная завершению миротворческой операции в Казахстане. На построении присутствовали генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, командующий группировкой генерал-полковник Андрей Сердюков, руководителей контингентов Армении, Киргизии и Таджикистана, а также замглавы Минобороны Казахстана генерал-майор Мухамеджан Таласов.

Особо отличившимся представителям каждого из контингентов стран ОДКБ вручили награды. Церемония завершилась совместным торжественным маршем военнослужащих пяти стран.

Андрей Сердюков, выступая на мероприятии, заявил, что миротворцы в сжатые сроки смогли обеспечить безопасность жителей, помочь стабилизировать обстановку и обеспечить бесперебойное функционирование жизненно важных объектов.

Командующий обратил внимание на успешное завершение миротворческой операции, подчеркнув, что миротворцы выполнили все поставленные перед ними задачи.

"Вот и сегодня стоящие в совместном строю военнослужащие плечом к плечу встали на защиту братского казахского народа, не позволив преступным и террористическим группировкам посягнуть на конституционный строй и целостность Казахстана", - заявил Сердюков.

Он выразил особую благодарность руководству Минобороны Казахстана за помощь в обеспечении жизни и быта многонационального миротворческого контингента.

Станислав Зась подчеркнул, что, благодаря коллективным скоординированным действиям миротворцев ОДКБ, военных и правоохранителей Казахстана "обстановка в стране стабилизировалась". "В ходе операции мы получили бесценный опыт тесного взаимодействия миротворческих контингентов государств - членов организации в противодействии терроризму и деструктивным силам внутри государства", - сказал он.

Генсек ОДКБ уточнил, что миротворческая операция продемонстрировала действенность и высокую эффективность потенциала организации.

Зась добавил, что за время операции самолеты ВКС РФ перебросили в Казахстан более 2 тыс миротворцев ОДКБ и 250 единиц техники.

Напомним, 2 января текущего года в ряде городов Казахстана начались акции протеста, спустя несколько дней вылившиеся в массовые беспорядки и погромы, сопровождавшиеся нападениями на правоохранителей, военных и органы власти, самой тяжелой была ситуация в Алматы. В результате пострадали тысячи человек, точное число жертв пока неизвестно. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева к ОДКБ страны организации направили в республику миротворцев, первые из них прибыли в Казахстан 6 января. На сегодняшний день конституционный порядок восстановлен во всех регионах РК.