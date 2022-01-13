Пожар в севастопольской двухэтажке унес две жизни

13 янв. 10:12

Сегодня ранним утром в Севастополе загорелся двухэтажный многоквартирный дом, есть жертвы, - сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по городу.

"По прибытии было установлено: пожар охватил одну из квартир двухэтажного многоквартирного дома. В ходе обследования помещений внутри были обнаружены двое человек без признаков жизни - сотрудники скорой медицинской помощи констатировали их смерть", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

На время тушения пожара из соседних квартир было эвакуировано 16 человек, в том числе двое детей, после чего пожар был потушен.