Ильхам Алиев: Армения не до конца извлекла урок из Карабахской войны

13 янв. 10:00

Спустя более года после завершения Карабахской войны Армения продолжает вести себя деструктивно – об этом в интервью азербайджанским СМИ заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, говоря об итогах послевоенных процессов в 2021 году. Он подчеркнул, что Азербайджан весь год активно занимался проектам возрождения Карабаха и Восточного Зангезура, в то время как Армения пыталась застопорить постконфликтное урегулирование отношений.

"В прошлом году началось выполнение очень большой программы. Если взглянуть на опыт стран, вышедших из войны, то это действительно самая широкомасштабная программа за всю историю. Ее особенность в том, что мы, ни у кого не прося и не получая помощи, осуществляем ее за счет собственных средств. В первую очередь должна быть проведена работа по разминированию, в этой области активно работают и ANAMA, и Министерство обороны, а также Министерство по чрезвычайным ситуациям, процесс идет. К сожалению, мы до сих пор теряем людей. После войны около 200 граждан Азербайджана – гражданских лиц и военных – либо погибли, либо получили серьезные ранения. Поэтому, не проведя этой работы, мы не сможем приступить к программе широкомасштабного возвращения населения", - прежде всего сообщил он.

"В связи с разминированием в первую очередь в центре внимания находились места, где проходит инфраструктура, то есть линии электропередачи и дороги – сначала необходимо было разминировать эти участки. С другой стороны, высокими темпами идет и процесс разминирования городов, генеральные планы которых уже готовы, в частности, в городах Шуша и Агдам. Кроме этого, мы в первую очередь должны были создать электрическое хозяйство, потому что рельеф освобожденных земель, в частности горных территорий, таков, что без инфраструктуры военнослужащим очень сложно или невозможно будет нести там службу. Представьте себе, что в советское время на сопредельных с Арменией участках Кяльбаджарского и Лачинского районов не было ни одного населенного пункта, на расстоянии десятков километров от границы никто не жил, не было никаких дорог. Только в этих регионах – Кяльбаджаре, Лачине, Зангилане, Губадлы – в местах, сопредельных с Арменией, мы проложили около 700 км дорог", - рассказал президент Азербайджана.

Необходимость первоочередного обустройства охраны границы связана с агрессивными действиями армянской стороны. "С той стороны по нашим работникам постоянно открывают огонь. К сожалению, Армения не до конца извлекла урок из Второй Карабахской войны. Но мы сумели сделать это в крайне сложных условиях, и сегодня расположились в основных приграничных пунктах вдоль всей границы, создали современную инфраструктуру для несения там нормальной службы в сложных условиях. Глядя же на армянские посты, мы видим, в каком плачевном состоянии они находятся – люди там ютятся в палатках, мерзнут, остаются с горем пополам", - обратил внимание Ильхам Алиев.

"Одновременно был дан старт процессу создания электрического хозяйства, мы за год построили на всех освобожденных землях 7 подстанций, подключив их к общей кольцевой сети. Получаемые там сегодня мощности поступают в общую сеть, что позволяет нам избежать кризисной ситуации. Это тоже была очень большая и сложная работа: 7 подстанций за год там, где никто не живет, все заминировано и нет никакой инфраструктуры. Это – большая самоотверженность. В частности, в Кяльбаджарский район зимой, в снежных условиях из Дашкесана через горы высотой 3500 м были проложены электрические опоры. Это свидетельствует о том, что мы независимы не только в финансовом, но и в техническом отношении, с точки зрения наличия специалистов. Мы ни у кого не получали помощи, все делали сами", - подчеркнул азербайджанский лидер.

Активно строятся и междугородние дороги. Прокладываются 11-километровый тоннель из Гейгеля в Кяльбаджар и 4-километровый из Кяльбаджара в Лачин, что позволит наладить связь с этими районами. Строятся автомобильные дороги между Бардой и Агдамом, Нафталаном и Суговушаном, Физули и Гадрутом, Горадизом и Агбендом, Зангиланом и Лачином. Идет прокладка железной дороги Барда-Агдам и начала коридора Горадиз-Агбенд-Зангезур. Также восстанавливаются исторические памятники. "Посмотрите, какая большая работа проделана в Шуше. Одновременно заложены фундаменты мечетей в Агдаме, Зангилане, Гадруте, Дашалты, дан старт ремонтным работам. В нынешнем году будут реализованы градостроительные проекты. Мы сейчас заложили фундаменты школ, больниц, готовы генеральные планы городов Агдам, Физули, подписаны соглашения, связанные с подготовкой генеральных планов других городов. Мы хотим, чтобы все было основательно, и люди, которые туда вернутся, должны быть обеспечены самыми лучшими условиями", - заявил президент Азербайджана.

При этом будет продолжаться работа в сфере военного строительства и укрепления азербайджанской обороны. "Мы не должны останавливаться по многим факторам, и в первую очередь потому, что в Армении, к сожалению, сильны реваншистские настроения и во власти, и в оппозиции, и в обществе. И мы это видим, к сожалению, и в реальной жизни. В этот вторник была совершена очередная военная провокация против азербайджанских военнослужащих, совершенно немотивированная агрессия, в результате которой был убит азербайджанский военнослужащий. Это не первый случай, который происходит после войны. И, к сожалению, все предыдущие наши ответные действия карательного характера до сих пор не стали уроком для Армении", - отметил Ильхам Алиев.

"Вчерашний случай не был исключением. Вооруженные силы Азербайджана предприняли решительные действия, чтобы покарать преступников, и в результате, по данным, которые я получил сегодня от министра обороны, от 6 до 8 военнослужащих вражеской стороны были уничтожены и многие ранены. После того, как это произошло, через какое-то время армянская сторона стала очень настойчиво просить прекращения огня, но они должны понимать, что смерть азербайджанского военнослужащего никогда просто так им не сойдет с рук. И, несмотря на многочисленные просьбы и мольбы, я бы сказал, армянской стороны, с подключением российских миротворцев, - хотя это произошло не в зоне ответственности российских миротворцев, это произошло на границе в Кяльбаджарском направлении, - только в 21:30 мною была дана команда министру оборону прекратить огонь и позволить армянской стороне забрать многочисленных раненых. Случаи, которые происходили до того, заканчивались так же: преступление, причем подлая провокация из-за угла, затем карательные действия азербайджанской стороны, затем мольбы о прекращении, затем Азербайджан проявляет гуманизм, но только тогда, когда мы считаем, что наша карательная операция должна быть закончена", - поведал азербайджанский лидер.

"Этим и объясняется то, что мы продолжаем военное строительство. Тут несколько есть аспектов. Первое – во время войны мы использовали большое количество боеприпасов, которые мы должны сейчас восстановить, и заключенные новые контакты как раз это нам обеспечивают. Уже идет поставка вооружений и боеприпасов. Следующий момент – это приобретение современных систем вооружения разного характера. Мы всегда этому уделяли большое значение, поскольку военные технологии развиваются, и мы всегда хотим приобретать самое лучшее. И, как вы знаете, в количестве желающих поставить нам оружие у нас проблем нет. И третье – повышение боеспособности Вооруженных сил. Вторая Карабахская война помимо великой Победы – это еще и большой опыт ведения боевых действий, проверка Вооруженных сил в деле, а не на учениях, и эту проверку наши Вооруженные силы прошли с честью. Тем не менее, Вторая Карабахская война также показала, что нам надо дальше делать, какие элементы военной инфраструктуры либо не были нами задействованы, либо задействованы в очень ограниченном формате, либо были уязвимы", - указал он.

"Создание сил коммандо – один из элементов совершенствования нашего военного потенциала, очень важный. Силы специального назначения проявили себя с самой лучшей стороны во время Второй Карабахской войны. Совершенствование этих сил, а также создание новых сил специального назначения – необходимость, которая диктуется ситуацией. Речь идет о попытках реванша, речь идет о том, что мы не знаем, что будет через год, через два, через пять лет. Сегодня армянская армия полностью в разрушенном состоянии и не способна противостоять нам, еще даже в большой степени, чем это было во время Второй Карабахской войны. И мы очень пристально следим за всеми попытками военного строительства в Армении и своими силами, и с помощью их партнеров. Поэтому откровенно и открыто я говорил, что, если мы увидим хоть малейшую угрозу нашей безопасности, эта угроза будет немедленно уничтожена, где бы она ни находилась, на какой глубине территории Армении она ни находилась, мы ее просто уничтожим. Это все должны знать и понимать, и, в первую очередь, армянское руководство", - обратил внимание президент Азербайджана.

"Таким образом, в результате тех действий, которые мы предпринимаем, азербайджанские Вооруженные силы будут еще более мощными, чем это было продемонстрировано во время Второй Карабахской войны. Хотя и то, что мы продемонстрировали, как все уже знают, вызвало, я бы сказал, восторг и у специалистов, и у общественности многих стран, неожиданный и нескрываемый восторг и, конечно, чувство гордости у нас, у каждого. Но и одновременно мы не должны, как говорится, почивать на лаврах, не должны зазнаваться, не должны повторять ошибок армянской стороны, которые мнили из себя великих воинов, но оказались великими спринтерами, установив новые рекорды в спринте. Конечно, этого не произойдет, но, тем не менее, сейчас мои действия, в том числе в рамках военного строительства, нацелены на то, чтобы не выходить за реалии. Мы сделали то, что было нужно, сделали достойно, честно, справедливо и должны думать о будущем, о том, чтобы Вооруженные силы Азербайджана могли оберегать наш народ и наше государство от всех возможных угроз. Думаю, что послевоенный период, а за этот год произошла масса событий, и не только в отношениях с Арменией, продемонстрировал, что мы можем достойно за себя постоять", - заключил Ильхам Алиев.