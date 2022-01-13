Белый дом назвал Трампа виновным в форсировании Ираном ядерной программы

13 янв. 9:57

Экс-президент США Дональд Трамп подтолкнул Иран к форсированию своей ядерной программы, - заявила на брифинге пресс-секретарь нынешней администрации США Джен Псаки.

"Своим решением о выходе из многосторонней атомной сделки Трамп освободил иранцев от ограничительных обязательств и оставил США в изоляции на международной арене.

Сейчас мы снова за столом переговоров... но из-за того, что прошлая администрация вышла из ядерного соглашения, атомная программа Ирана сейчас стремительно ускорилась", - сказала Псаки, передает РИА Новости.

Напомним, в Вене сейчас проходит восьмой раунд переговоров о восстановлении совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном, который отказывается напрямую общаться с США и требует снятия санкций, восстановленных и ужесточенных Трампом.