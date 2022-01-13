Память силовиков, погибших при беспорядках, увековечат в Алматы

13 янв. 9:55

Мэр Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что на площади Республики увековечат память военнослужащих и правоохранителей, погибших в ходе январских беспорядков.

"Память о погибших военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов будет увековечена в мемориале, который будет установлен на площади Республики. Это будет сделано в назидание потомкам, чтобы они помнили тех, кто защитил нашу страну от террористов, сохранил мир и обеспечил безопасность граждан", - заявил аким во время церемонии прощания с офицером вооруженных сил Сандибеком Хаировым.

Замкомандира 35-й гвардейской десантно-штурмовой бригады подполковник Сандибек Хаиров погиб от рук радикалов при защите города. Ему удалось вывести военнослужащих из атакованного здания мэрии Алматы, однако сам спастись не смог.

Мэр также добавил, что семье Хаирова предоставят квартиру и материальную помощь. У погибшего остались жена и двое детей.