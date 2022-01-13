Под стеной древней крепости в Дагестане подожгли мусор

13 янв. 9:42

В Дербенте испортили стену древней крепости Нарын-Кала - возле ворот Джарчи-Капы подожгли мусор, сообщает пресс-служба Агентства по охране культурного наследия.

Отмечается, что работники Дагнаследия сообщили об инциденте в управление Минкультуры РФ по ЮФО и СКФО. Министерство пообещало направить в Дербент своего сотрудника для принятия мер.

Напомним, цитадель Нарын-Кала является объектом культурного наследия федерального значения. Крепость входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, поэтому за его сохранность отвечает министерство культуры России.